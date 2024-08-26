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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1873 года D "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1873 года D "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1873 года D "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,201,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1873 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2017 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 350 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • Teutoburger (5)
  • WAG (6)
Германия 20 пфеннигов 1873 D на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 20 пфеннигов 1873 D на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 20 пфеннигов 1873 D на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 D на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1873 D на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 D на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 D на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 D на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 D на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 D на аукционе FEYDEAU BOURSE - February 18, 2022
Продавец FEYDEAU BOURSE
Дата 18 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1873 D на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 D на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 D на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 D на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 D на аукционе Stack's - June 25, 2020
Германия 20 пфеннигов 1873 D на аукционе Stack's - June 25, 2020
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
Германия 20 пфеннигов 1873 D на аукционе Aurea - December 12, 2019
Продавец Aurea
Дата 12 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 D на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 D на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 D на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 D на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 D на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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