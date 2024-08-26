Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1873 года D "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,11 гр
- Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,201,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1873 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2017 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 350 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurea (2)
- Busso Peus (1)
- CoinsNB (1)
- Emporium Hamburg (2)
- FEYDEAU BOURSE (1)
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (9)
- Heritage (1)
- Höhn (1)
- Katz (1)
- Künker (5)
- Möller (2)
- Numisor (3)
- Rhenumis (1)
- Rio de la Plata (1)
- Solidus Numismatik (1)
- Stack's (1)
- Teutoburger (5)
- WAG (6)
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aurea
Дата 12 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 20 пфеннигов 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск