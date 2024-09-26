Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1876 года E "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,11 гр
- Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,648,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1876 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1202 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 95 USD. Торги состоялись 10 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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