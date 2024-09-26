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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1876 года E "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1876 года E "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1876 года E "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,648,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1876 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1202 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 95 USD. Торги состоялись 10 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 пфеннигов 1876 E на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1876 E на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1876 E на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 20 пфеннигов 1876 E на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Германия 20 пфеннигов 1876 E на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 E на аукционе Via - July 8, 2022
Продавец Via
Дата 8 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1876 E на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 E на аукционе Aurea - May 23, 2019
Продавец Aurea
Дата 23 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 E на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 E на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 E на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 E на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 пфеннигов 1876 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 E на аукционе WAG - July 3, 2016
Продавец WAG
Дата 3 июля 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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