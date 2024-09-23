Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1888 года F "Тип 1887-1888" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 6,25 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,005,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1888
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1888 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 36481 проданному на аукционе Heritage Auctions за 528 USD. Торги состоялись 15 января 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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