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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1888 года F "Тип 1887-1888" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1888 года F "Тип 1887-1888" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1888 года F "Тип 1887-1888" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 6,25 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,005,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1888
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1888 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 36481 проданному на аукционе Heritage Auctions за 528 USD. Торги состоялись 15 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 пфеннигов 1888 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 20 пфеннигов 1888 F на аукционе Stephen Album - March 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 пфеннигов 1888 F на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Германия 20 пфеннигов 1888 F на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 20 пфеннигов 1888 F на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 F на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 F на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 F на аукционе Heritage - January 16, 2019
Германия 20 пфеннигов 1888 F на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 F на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1888 F на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 F на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 F на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 20 пфеннигов 1888 F на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 F на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 F на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 F на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 F на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 F на аукционе Frühwald - November 12, 2011
Продавец Frühwald
Дата 12 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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