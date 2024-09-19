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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1890 года F "Тип 1890-1892" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1890 года F "Тип 1890-1892" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1890 года F "Тип 1890-1892" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 6,25 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 503,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1890
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1890 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2216 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3900 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • cgb.fr (1)
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  • Gorny & Mosch (1)
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  • Sonntag (1)
  • Via (1)
  • WAG (2)
Германия 20 пфеннигов 1890 F на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Германия 20 пфеннигов 1890 F на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 20 пфеннигов 1890 F на аукционе cgb.fr - October 24, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 F на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1890 F на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 F на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 F на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 F на аукционе Via - October 15, 2021
Продавец Via
Дата 15 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1890 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 F на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 F на аукционе Solidus Numismatik - December 3, 2016
Продавец Solidus Numismatik
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1890 F на аукционе Frühwald - November 12, 2011
Продавец Frühwald
Дата 12 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1890 F на аукционе Meister & Sonntag - May 27, 2011
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 F на аукционе Meister & Sonntag - May 27, 2011
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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