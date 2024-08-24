Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1888 года A "Тип 1887-1888" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 6,25 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,426,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1888
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1888 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2033 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1000 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
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