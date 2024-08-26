Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1875 года J "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,11 гр
- Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,502,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1875 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
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