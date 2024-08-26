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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1875 года J "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1875 года J "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1875 года J "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,502,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1875 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Coinhouse (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (1)
  • Teutoburger (1)
  • Via (1)
  • WAG (1)
Германия 20 пфеннигов 1875 J на аукционе Coinhouse - March 30, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 20 пфеннигов 1875 J на аукционе Via - February 26, 2024
Продавец Via
Дата 26 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1875 J на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 20 пфеннигов 1875 J на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 пфеннигов 1875 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 J на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 J на аукционе Aurea - December 10, 2015
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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