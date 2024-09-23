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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1873 года B "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1873 года B "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1873 года B "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 664,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1873 года со знаком B. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3927 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 410 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (5)
  • Katz (3)
  • Kroha (2)
  • Künker (1)
  • Rhenumis (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (1)
Германия 20 пфеннигов 1873 B на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Германия 20 пфеннигов 1873 B на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1873 B на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Германия 20 пфеннигов 1873 B на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 B на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 B на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 B на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1873 B на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 B на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1873 B на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 B на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1873 B на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 B на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 B на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 B на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 B на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 B на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 B на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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