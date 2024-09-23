Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1873 года B "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,11 гр
- Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 664,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1873 года со знаком B. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3927 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 410 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
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- Teutoburger (3)
- WAG (1)
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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