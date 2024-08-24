Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1874 года E "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,11 гр
- Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,281,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1874 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 62196 проданному на аукционе Heritage Auctions за 156 USD. Торги состоялись 12 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
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