Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1874 года D "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,11 гр
- Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,087,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1874 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 483 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 120 GBP. Торги состоялись 2 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Grün (1)
- Heritage (3)
- Katz (1)
- Möller (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- Stephen Album (1)
- WAG (2)
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 104 USD
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 25 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 22 ноября 2012
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 20 пфеннигов 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск