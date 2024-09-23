Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1874 года D "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1874 года D "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1874 года D "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,087,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1874 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 483 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 120 GBP. Торги состоялись 2 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Heritage (3)
  • Katz (1)
  • Möller (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Stephen Album (1)
  • WAG (2)
Германия 20 пфеннигов 1874 D на аукционе Heritage - April 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 104 USD
Германия 20 пфеннигов 1874 D на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 20 пфеннигов 1874 D на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1874 D на аукционе Stephen Album - April 11, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1874 D на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1874 D на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1874 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1874 D на аукционе Münzen & Medaillen - November 25, 2016
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 25 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1874 D на аукционе Heritage - November 22, 2012
Германия 20 пфеннигов 1874 D на аукционе Heritage - November 22, 2012
Продавец Heritage
Дата 22 ноября 2012
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1874 D на аукционе Heritage - June 4, 2004
Германия 20 пфеннигов 1874 D на аукционе Heritage - June 4, 2004
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2004
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1874 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 20 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск