Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1873 года H "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1873 года H "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1873 года H "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 54,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1873 года со знаком H. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1650 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Chaponnière (1)
  • Gärtner (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (8)
  • Heritage (2)
  • HIRSCH (1)
  • Künker (14)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (11)
  • WAG (5)
Германия 20 пфеннигов 1873 H на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1873 H на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность F
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Германия 20 пфеннигов 1873 H на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
348 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Германия 20 пфеннигов 1873 H на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1873 H на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1873 H на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1873 H на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1873 H на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1873 H на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1873 H на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1873 H на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1873 H на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1873 H на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1873 H на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1873 H на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1873 H на аукционе Heritage - January 16, 2019
Германия 20 пфеннигов 1873 H на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1873 H на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1873 H на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1873 H на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1873 H на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1873 H на аукционе Gärtner - February 9, 2018
Продавец Gärtner
Дата 9 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1873 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 20 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск