Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1873 года H "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,11 гр
- Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 54,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1873 года со знаком H. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1650 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VG
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VG
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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