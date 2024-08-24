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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1873 года G "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1873 года G "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1873 года G "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 763,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1873 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2020 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (3)
Германия 20 пфеннигов 1873 G на аукционе Heritage - October 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 119 USD
Германия 20 пфеннигов 1873 G на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 20 пфеннигов 1873 G на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Германия 20 пфеннигов 1873 G на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 G на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 G на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 G на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
Германия 20 пфеннигов 1873 G на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 G на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 G на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 G на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 G на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 G на аукционе Stack's - August 20, 2018
Германия 20 пфеннигов 1873 G на аукционе Stack's - August 20, 2018
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 G на аукционе Heritage - January 17, 2018
Германия 20 пфеннигов 1873 G на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 G на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 пфеннигов 1873 G на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 G на аукционе Heritage - April 10, 2017
Германия 20 пфеннигов 1873 G на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 G на аукционе Heritage - January 19, 2017
Германия 20 пфеннигов 1873 G на аукционе Heritage - January 19, 2017
Продавец Heritage
Дата 19 января 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 G на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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