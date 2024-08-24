Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1873 года G "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,11 гр
- Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 763,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1873 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2020 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 26 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 119 USD
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Где продать?
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