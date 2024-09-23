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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1890 года E "Тип 1890-1892" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1890 года E "Тип 1890-1892" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1890 года E "Тип 1890-1892" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 6,25 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 373,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1890
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1890 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 400 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (1)
  • Gärtner (1)
  • GGN (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (4)
  • Höhn (2)
  • Künker (7)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Rauch (1)
  • Via (1)
  • WAG (4)
Германия 20 пфеннигов 1890 E на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Германия 20 пфеннигов 1890 E на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Германия 20 пфеннигов 1890 E на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 E на аукционе Gärtner - June 12, 2023
Продавец Gärtner
Дата 12 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1890 E на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 E на аукционе Rauch - March 6, 2022
Продавец Rauch
Дата 6 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 E на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 E на аукционе Via - October 15, 2021
Продавец Via
Дата 15 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1890 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 E на аукционе Künker - July 17, 2019
Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 E на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 E на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 E на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 E на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 E на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 E на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 E на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 E на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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