Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1890 года E "Тип 1890-1892" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 6,25 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 373,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1890
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1890 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 400 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
Сохранность
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- WAG (4)
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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