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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1890 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1890 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1890 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 220,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1890
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (192)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1890 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2766 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1890 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
315 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Германия 10 марок 1890 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность VF
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Германия 10 марок 1890 F "Вюртемберг" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1890 F "Вюртемберг" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1890 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1890 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1890 F "Вюртемберг" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1890 F "Вюртемберг" на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Германия 10 марок 1890 F "Вюртемберг" на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1890 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1890 F "Вюртемберг" на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1890 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1890 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Германия 10 марок 1890 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1890 F "Вюртемберг" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1890 F "Вюртемберг" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 10 марок 1890 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1890 F "Вюртемберг" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1890 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1890 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1890 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1890 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Германия 10 марок 1890 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 марок 1890 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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