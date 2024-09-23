Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1890 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 220,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1890
- Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (192)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1890 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2766 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
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