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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1890 года D "Саксен-Мейнинген" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1890 года D "Саксен-Мейнинген" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1890 года D "Саксен-Мейнинген" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1890
  • Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1890 года "Саксен-Мейнинген" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3155 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 10 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1890 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
6511 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Германия 10 марок 1890 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
5181 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Германия 10 марок 1890 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Германия 10 марок 1890 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1890 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1890 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1890 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1890 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1890 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1890 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
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Германия 10 марок 1890 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1890 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1890 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1890 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1890 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1890 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1890 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1890 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - November 13, 2019
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1890 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1890 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1890 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность MS61 GENI
Цена
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