Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1890 года D "Саксен-Мейнинген" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1890
- Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1890 года "Саксен-Мейнинген" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3155 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 10 марта 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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