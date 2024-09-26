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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1890 года D "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1890 года D "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1890 года D "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,813,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1890
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1890 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3669 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 68 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Künker (1)
  • Russiancoin (3)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Германия 5 пфеннигов 1890 D на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 пфеннигов 1890 D на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 пфеннигов 1890 D на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 пфеннигов 1890 D на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 5 пфеннигов 1890 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 5 пфеннигов 1890 D на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1890 D на аукционе Westfälische - September 18, 2013
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 пфеннигов 1890 D на аукционе WAG - June 9, 2013
Продавец WAG
Дата 9 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 пфеннигов 1890 D на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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