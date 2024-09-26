Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1890 года D "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,813,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1890
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1890 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3669 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 68 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2013.
Сохранность
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Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность UNC
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