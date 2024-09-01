Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1890 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,878,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1890
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1890 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2214 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 430 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2014
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
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Где продать?
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