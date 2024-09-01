10 пфеннигов 1890 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1890 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2214 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 430 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность PROOF (1) UNC (4) AU (1) XF (1) Сохранность (слабы) MS65 (2) PF65 (1) Сервис PCGS (2) NGC (1)