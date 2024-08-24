1 пфенниг 1890 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1890 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4075 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 45 EUR. Торги состоялись 10 марта 2018.

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