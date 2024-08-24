Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1890 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 17,295,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1890
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1890 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4075 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 45 EUR. Торги состоялись 10 марта 2018.
Сохранность
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Где продать?
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