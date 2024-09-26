Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1890 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 73,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1890
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1890 года "Баден" со знаком G. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5847 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.
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Дата 22 марта 2024
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Дата 29 сентября 2023
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Дата 29 сентября 2023
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Дата 29 сентября 2023
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Дата 21 мая 2022
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Дата 29 сентября 2020
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Дата 25 мая 2019
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Дата 12 октября 2018
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