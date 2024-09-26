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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1890 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1890 года G "Баден" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1890 года G "Баден" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 73,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1890
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1890 года "Баден" со знаком G. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5847 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1890 G "Баден" на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Германия 10 марок 1890 G "Баден" на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Германия 10 марок 1890 G "Баден" на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Германия 10 марок 1890 G "Баден" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1890 G "Баден" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1890 G "Баден" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1890 G "Баден" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1890 G "Баден" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1890 G "Баден" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1890 G "Баден" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1890 G "Баден" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1890 G "Баден" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1890 G "Баден" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1890 G "Баден" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1890 G "Баден" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1890 G "Баден" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1890 G "Баден" на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1890 G "Баден" на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1890 G "Баден" на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1890 G "Баден" на аукционе BAC - December 18, 2018
Продавец BAC
Дата 18 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1890 G "Баден" на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1890 G "Баден" на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1890 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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