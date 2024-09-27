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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1890 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1890 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1890 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 784,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1890
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1890 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4042 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 320 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rhenumis (1)
Германия 10 пфеннигов 1890 F на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 10 пфеннигов 1890 F на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 10 пфеннигов 1890 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1890 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1890 F на аукционе Monnaies d'Antan - May 17, 2014
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2014
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1890 F на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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