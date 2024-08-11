Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1890 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 245,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1890
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (99)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1890 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 9000 CHF. Торги состоялись 25 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 1 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 32005 RUB
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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