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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1890 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1890 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1890 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 245,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1890
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (99)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1890 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 9000 CHF. Торги состоялись 25 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1890 J "Гамбург" на аукционе Hermes Auctions - July 1, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 1 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 32005 RUB
Германия 10 марок 1890 J "Гамбург" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Германия 10 марок 1890 J "Гамбург" на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1890 J "Гамбург" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1890 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1890 J "Гамбург" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1890 J "Гамбург" на аукционе Rhenumis - June 15, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1890 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1890 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1890 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1890 J "Гамбург" на аукционе Leu - March 14, 2023
Продавец Leu
Дата 14 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1890 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1890 J "Гамбург" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1890 J "Гамбург" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
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Германия 10 марок 1890 J "Гамбург" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1890 J "Гамбург" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1890 J "Гамбург" на аукционе Münzenonline - November 18, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1890 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1890 J "Гамбург" на аукционе Heritage - May 26, 2022
Продавец Heritage
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1890 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1890 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1890 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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