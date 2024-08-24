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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1890 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1890 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1890 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 976,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1890
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1890 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2962 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 4700 EUR. Торги состоялись 5 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 пфеннигов 1890 G на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 10 пфеннигов 1890 G на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 68 EUR
Германия 10 пфеннигов 1890 G на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
Германия 10 пфеннигов 1890 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1890 G на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1890 G на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1890 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1890 G на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1890 G на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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