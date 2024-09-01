Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1896 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 36,000
- Тираж PROOF 230
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1896
- Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (130)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1896 года "Гессен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9449 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2011.
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Дата 22 марта 2024
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Дата 2 ноября 2023
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Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
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Сохранность AU
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Дата 5 мая 2022
Сохранность AU
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