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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1893 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1893 года A "Гессен" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1893 года A "Гессен" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 54,000
  • Тираж PROOF 450

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1893
  • Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (241)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1893 года "Гессен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34184 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12925 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1893 A "Гессен" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1194 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Германия 10 марок 1893 A "Гессен" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1285 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Германия 10 марок 1893 A "Гессен" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1893 A "Гессен" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1893 A "Гессен" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1893 A "Гессен" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1893 A "Гессен" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1893 A "Гессен" на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1893 A "Гессен" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1893 A "Гессен" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1893 A "Гессен" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1893 A "Гессен" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1893 A "Гессен" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1893 A "Гессен" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
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Германия 10 марок 1893 A "Гессен" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
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Германия 10 марок 1893 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1893 A "Гессен" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1893 A "Гессен" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1893 A "Гессен" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1893 A "Гессен" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1893 A "Гессен" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1893 "Гессен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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