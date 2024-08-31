10 марок 1893 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1893 года "Гессен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34184 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12925 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

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