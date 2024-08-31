Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1893 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 54,000
- Тираж PROOF 450
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1893
- Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (241)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1893 года "Гессен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34184 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12925 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
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Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
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Дата 8 февраля 2024
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Дата 7 декабря 2023
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Сохранность AU
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Сохранность XF
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Дата 29 сентября 2023
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Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
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Дата 29 сентября 2023
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Дата 11 мая 2023
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Дата 19 апреля 2023
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Дата 17 ноября 2022
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