Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1875 года H "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leu Numismatik
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 191,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1875
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (183)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1875 года "Гессен" со знаком H. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 11500 CHF. Торги состоялись 25 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
268 $
Цена в валюте аукциона 210 GBP
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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