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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1875 года H "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1875 года H "Гессен" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1875 года H "Гессен" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leu Numismatik

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 191,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1875
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (183)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1875 года "Гессен" со знаком H. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 11500 CHF. Торги состоялись 25 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1875 H "Гессен" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Германия 10 марок 1875 H "Гессен" на аукционе Coin Cabinet - May 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
268 $
Цена в валюте аукциона 210 GBP
Германия 10 марок 1875 H "Гессен" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1875 H "Гессен" на аукционе Coin Cabinet - April 30, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 30 апреля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
Германия 10 марок 1875 H "Гессен" на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Германия 10 марок 1875 H "Гессен" на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1875 H "Гессен" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1875 H "Гессен" на аукционе Heritage - March 21, 2024
Продавец Heritage
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1875 H "Гессен" на аукционе Aurora Numismatica - March 1, 2024
Продавец Aurora Numismatica
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1875 H "Гессен" на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Германия 10 марок 1875 H "Гессен" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1875 H "Гессен" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1875 H "Гессен" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1875 H "Гессен" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1875 H "Гессен" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Германия 10 марок 1875 H "Гессен" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1875 H "Гессен" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1875 H "Гессен" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1875 H "Гессен" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1875 H "Гессен" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1875 H "Гессен" на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1875 H "Гессен" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1875 H "Гессен" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1875 "Гессен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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