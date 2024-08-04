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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1888 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1888 года A "Гессен" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1888 года A "Гессен" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 36,000
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1888
  • Правитель Людвиг IV (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (135)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1888 года "Гессен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2398 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 10500 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1888 A "Гессен" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
543 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Германия 10 марок 1888 A "Гессен" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Германия 10 марок 1888 A "Гессен" на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1888 A "Гессен" на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1888 A "Гессен" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1888 A "Гессен" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - April 11, 2024
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1888 A "Гессен" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1888 A "Гессен" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1888 A "Гессен" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Германия 10 марок 1888 A "Гессен" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1888 A "Гессен" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Германия 10 марок 1888 A "Гессен" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1888 A "Гессен" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1888 A "Гессен" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1888 A "Гессен" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1888 A "Гессен" на аукционе Frankfurter - November 4, 2022
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1888 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1888 A "Гессен" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1888 A "Гессен" на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1888 A "Гессен" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1888 A "Гессен" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1888 A "Гессен" на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1888 "Гессен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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