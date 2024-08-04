10 марок 1888 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1888 года "Гессен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2398 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 10500 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.

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