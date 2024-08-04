Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1888 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 36,000
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1888
- Правитель Людвиг IV (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (135)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1888 года "Гессен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2398 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 10500 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
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Дата 4 ноября 2022
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Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
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Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
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Где продать?
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