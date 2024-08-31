Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1898 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 75,000
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1898
- Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (210)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1898 года "Гессен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2681 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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