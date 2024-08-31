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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1898 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1898 года A "Гессен" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1898 года A "Гессен" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 75,000
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1898
  • Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (210)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1898 года "Гессен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2681 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
597 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Германия 10 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
543 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Германия 10 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Spink - June 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1898 A "Гессен" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Zöttl - May 26, 2024
Продавец Zöttl
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1898 A "Гессен" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1898 A "Гессен" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Zöttl - January 14, 2024
Продавец Zöttl
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Германия 10 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1898 A "Гессен" на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
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Германия 10 марок 1898 A "Гессен" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
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Германия 10 марок 1898 A "Гессен" на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1898 "Гессен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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