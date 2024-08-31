10 марок 1898 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1898 года "Гессен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2681 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность PROOF (3) UNC (3) AU (26) XF (85) VF (93) Сохранность (слабы) AU58 (2) AU50 (3) XF45 (3) PF64 (1) ULTRA CAMEO (1) Сервис NGC (5) PCGS (4)

Продавец Все фирмы

BAC (6)

Baldwin's (1)

Busso Peus (9)

Emporium Hamburg (16)

Felzmann (1)

Gärtner (1)

Gorny & Mosch (4)

Goudwisselkantoor veilingen (1)

Grün (18)

Heritage (7)

Heritage Eur (1)

Hess Divo (1)

HIRSCH (6)

Höhn (4)

Katz (1)

Künker (76)

Leu (3)

Meister & Sonntag (1)

Münzen & Medaillen (1)

Rauch (2)

Reinhard Fischer (1)

Roma Numismatics (1)

SINCONA (5)

Sonntag (3)

Spink (1)

Stack's (2)

Teutoburger (11)

UBS (5)

Veilinghuis de Ruiter (1)

WAG (10)

WCN (2)

Westfälische (1)

Wilhelm Sellschopp (1)

Zöttl (6)