Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1877 года H "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 94,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1877
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (142)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1877 года "Гессен" со знаком H. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5241 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2009.
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