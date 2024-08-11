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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1877 года H "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1877 года H "Гессен" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1877 года H "Гессен" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 94,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1877
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (142)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1877 года "Гессен" со знаком H. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5241 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1877 H "Гессен" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Германия 10 марок 1877 H "Гессен" на аукционе Erwin Dietrich - July 7, 2024
Продавец Erwin Dietrich
Дата 7 июля 2024
Сохранность VF
Цена
334 $
Цена в валюте аукциона 300 CHF
Германия 10 марок 1877 H "Гессен" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1877 H "Гессен" на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 H "Гессен" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 H "Гессен" на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Германия 10 марок 1877 H "Гессен" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1877 H "Гессен" на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1877 H "Гессен" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 H "Гессен" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1877 H "Гессен" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 H "Гессен" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 H "Гессен" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
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Германия 10 марок 1877 H "Гессен" на аукционе Münzen & Medaillen - June 27, 2023
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1877 H "Гессен" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
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Германия 10 марок 1877 H "Гессен" на аукционе Sovereign Rarities - June 5, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 5 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 H "Гессен" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1877 H "Гессен" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1877 H "Гессен" на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 H "Гессен" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1877 H "Гессен" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Германия 10 марок 1877 H "Гессен" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 марок 1877 "Гессен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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