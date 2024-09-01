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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1879 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1879 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1879 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 29,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1879
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1879 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 5500 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1879 A "Пруссия" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
3855 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Германия 2 марки 1879 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
248 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Германия 2 марки 1879 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1879 A "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1879 A "Пруссия" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1879 A "Пруссия" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность F
Цена
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Германия 2 марки 1879 A "Пруссия" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1879 A "Пруссия" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1879 A "Пруссия" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Германия 2 марки 1879 A "Пруссия" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1879 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1879 A "Пруссия" на аукционе Dorotheum - November 26, 2021
Продавец Dorotheum
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
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Германия 2 марки 1879 A "Пруссия" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1879 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1879 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
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Германия 2 марки 1879 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1879 A "Пруссия" на аукционе Künker - December 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1879 A "Пруссия" на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1879 A "Пруссия" на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1879 A "Пруссия" на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1879 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1879 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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