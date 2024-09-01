2 марки 1879 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1879 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 5500 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

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