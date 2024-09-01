Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1879 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 29,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1879
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1879 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 5500 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Dorotheum
Дата 26 ноября 2021
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
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Продавец Künker
Дата 1 декабря 2020
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
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