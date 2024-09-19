Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1879 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 223,606
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1879
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1879 года "Бавария" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5447 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 575 EUR. Торги состоялись 1 октября 2002.
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 11 октября 2023
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
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Дата 13 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
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Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
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Дата 28 мая 2021
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Дата 3 сентября 2020
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Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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