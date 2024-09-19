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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1879 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1879 года D "Бавария" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1879 года D "Бавария" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 223,606

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1879
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1879 года "Бавария" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5447 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 575 EUR. Торги состоялись 1 октября 2002.

Сохранность
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  • WAG (7)
  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (1)
Германия 10 марок 1879 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
370 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Германия 10 марок 1879 D "Бавария" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
261 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 10 марок 1879 D "Бавария" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 D "Бавария" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 D "Бавария" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 D "Бавария" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 D "Бавария" на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1879 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1879 D "Бавария" на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 D "Бавария" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 D "Бавария" на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 D "Бавария" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 D "Бавария" на аукционе Rhenumis - May 28, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - September 3, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 D "Бавария" на аукционе Höhn - March 15, 2020
Продавец Höhn
Дата 15 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1879 D "Бавария" на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 D "Бавария" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Германия 10 марок 1879 D "Бавария" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1879 D "Бавария" на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 D "Бавария" на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1879 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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