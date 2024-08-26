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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1879 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1879 года E "Саксония" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1879 года E "Саксония" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 182,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1879
  • Правитель Альберт (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1879 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7442 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 9 октября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • AA Muntenveiling (1)
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  • Rhenumis (3)
  • SINCONA (2)
  • Sonntag (3)
  • Sovereign Rarities (1)
  • Teutoburger (2)
  • UBS (2)
  • WAG (11)
  • Wójcicki (1)
Германия 10 марок 1879 E "Саксония" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
243 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Германия 10 марок 1879 E "Саксония" на аукционе Sovereign Rarities - June 5, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 5 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 10 марок 1879 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 10 марок 1879 E "Саксония" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1879 E "Саксония" на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 E "Саксония" на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 E "Саксония" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 E "Саксония" на аукционе Frankfurter - November 4, 2022
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 E "Саксония" на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 E "Саксония" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Германия 10 марок 1879 E "Саксония" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 E "Саксония" на аукционе Rhenumis - September 2, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 2 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 E "Саксония" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 E "Саксония" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 E "Саксония" на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1879 E "Саксония" на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 E "Саксония" на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 E "Саксония" на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 E "Саксония" на аукционе Gärtner - February 22, 2021
Продавец Gärtner
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 E "Саксония" на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 E "Саксония" на аукционе AA Muntenveiling - July 4, 2020
Продавец AA Muntenveiling
Дата 4 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 E "Саксония" на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Германия 10 марок 1879 E "Саксония" на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1879 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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