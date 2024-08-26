Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1879 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 182,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1879
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1879 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7442 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 9 октября 2014.
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