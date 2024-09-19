Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1879 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 98,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1879
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1879 года "Баден" со знаком G. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 607 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1300 EUR. Торги состоялись 1 июня 2023.
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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