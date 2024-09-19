Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1879 года C "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 281,579
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1879
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1879 года "Пруссия" со знаком C. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1508 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1000 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2015.
Сохранность
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- Jean ELSEN (1)
- Künker (5)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Teutoburger (5)
- UBS (2)
- WAG (6)
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 6 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 10 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
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