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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1879 года C "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1879 года C "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1879 года C "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 281,579

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1879
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1879 года "Пруссия" со знаком C. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1508 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1000 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Grün (1)
  • HIRSCH (2)
  • Höhn (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (5)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Teutoburger (5)
  • UBS (2)
  • WAG (6)
Германия 10 марок 1879 C "Пруссия" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
351 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Германия 10 марок 1879 C "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Германия 10 марок 1879 C "Пруссия" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 C "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1879 C "Пруссия" на аукционе Teutoburger - February 28, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1879 C "Пруссия" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1879 C "Пруссия" на аукционе Busso Peus - July 6, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 6 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 C "Пруссия" на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1879 C "Пруссия" на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 C "Пруссия" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 C "Пруссия" на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 C "Пруссия" на аукционе WAG - March 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 C "Пруссия" на аукционе Jean ELSEN - June 10, 2016
Продавец Jean ELSEN
Дата 10 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1879 C "Пруссия" на аукционе WAG - June 5, 2016
Продавец WAG
Дата 5 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 C "Пруссия" на аукционе HIRSCH - May 4, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1879 C "Пруссия" на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1879 C "Пруссия" на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 C "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 26, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 C "Пруссия" на аукционе Teutoburger - February 27, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
Германия 10 марок 1879 C "Пруссия" на аукционе Teutoburger - February 27, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 C "Пруссия" на аукционе Teutoburger - February 24, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1879 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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