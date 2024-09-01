Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1879 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 255,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1879
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1879 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5937 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
593 $
Цена в валюте аукциона 52800 RUB
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 11 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 26 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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