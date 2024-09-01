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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1879 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1879 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1879 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 255,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1879
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1879 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5937 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1879 J "Гамбург" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
593 $
Цена в валюте аукциона 52800 RUB
Германия 10 марок 1879 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
283 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 10 марок 1879 J "Гамбург" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 J "Гамбург" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1879 J "Гамбург" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 J "Гамбург" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 J "Гамбург" на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 J "Гамбург" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 J "Гамбург" на аукционе Zöttl - September 11, 2022
Продавец Zöttl
Дата 11 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
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Германия 10 марок 1879 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1879 J "Гамбург" на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 J "Гамбург" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 J "Гамбург" на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 J "Гамбург" на аукционе Coin Cabinet - September 26, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1879 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 J "Гамбург" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1879 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - September 3, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1879 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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