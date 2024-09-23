1 марка 1879 года A "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1879 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 25500 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

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