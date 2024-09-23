Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1879 года A "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 156,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1879
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1879 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 25500 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
Сохранность
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- Künker (7)
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2001
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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