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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1879 года A "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1879 года A "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1879 года A "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 156,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1879
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1879 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 25500 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
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  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
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  • Höhn (2)
  • Künker (7)
Германия 1 марка 1879 A на аукционе Gärtner - June 11, 2024
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1879 A на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 1 марка 1879 A на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 1 марка 1879 A на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1879 A на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1879 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1879 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1879 A на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1879 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1879 A на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1879 A на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1879 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1879 A на аукционе Höhn - September 10, 2011
Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1879 A на аукционе Künker - June 22, 2004
Продавец Künker
Дата 22 июня 2004
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1879 A на аукционе Künker - October 11, 2001
Продавец Künker
Дата 11 октября 2001
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1879 A на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1879 A на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1879 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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