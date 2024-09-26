Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1915 года

Имперские монеты

Аверс
Реверс
1 марка 1915 A
Средняя цена 45 $
Продажи
1 106
Аверс
Реверс
1 марка 1915 D
Средняя цена 20 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
1 марка 1915 E
Средняя цена 50 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
1 марка 1915 F
Средняя цена 40 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
1 марка 1915 G
Средняя цена 45 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
1 марка 1915 J
Средняя цена 15 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1 марка 1891-1916 Смещение штемпеля
Средняя цена 24000 $
Продажи
1 73
Аверс
Реверс
1/2 марки 1915 A
Средняя цена 20 $
Продажи
2 40
Аверс
Реверс
1/2 марки 1915 D
Средняя цена 50 $
Продажи
1 11
Аверс
Реверс
1/2 марки 1915 E
Средняя цена 45 $
Продажи
1 18
Аверс
Реверс
1/2 марки 1915 F
Средняя цена 60 $
Продажи
1 16
Аверс
Реверс
1/2 марки 1915 G
Средняя цена 30 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1/2 марки 1915 J
Средняя цена 130 $
Продажи
1 18
Аверс
Реверс
1/2 марки 1905-1919 Смещение штемпеля
Средняя цена 180 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1915 A
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1915 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1915 E
Средняя цена
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1915 F
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1915 G
Средняя цена 45 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1915 J
Средняя цена 210 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1890-1916 Смещение штемпеля
Средняя цена 130 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1890-1916 Поворот штемпеля
Средняя цена 45 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1915 D
Средняя цена 140 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1915 E
Средняя цена 45 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1915 F
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1915 G
Средняя цена 50 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1915 J
Средняя цена 60 $
Продажи
1 9
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1890-1915 Смещение штемпеля
Средняя цена 85 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1890-1915 Тонкий кружок
Средняя цена 350 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1915 A
Средняя цена 15 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1915 D
Средняя цена 35 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1915 E
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1915 F
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1915 G
Средняя цена 50 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1915 J
Средняя цена 65 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1915-1922 Смещение штемпеля
Средняя цена 85 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1915-1922 Инкузный брак
Средняя цена 400 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1915 A
Средняя цена
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1915 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1915 E
Средняя цена 55 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1915 F
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1904-1916 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1915 A
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1915 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1915 E
Средняя цена 1 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1915 F
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1915 G
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1915 J
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1890-1916 J Смещение штемпеля
Средняя цена 110 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1890-1916 J Инкузный брак
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 16

Монеты Бадена

Аверс
Реверс
3 марки 1915 G Баден
Средняя цена 150 $
Продажи
2 193

Монеты Брауншвейга

Аверс
Реверс
5 марок 1915 A Брауншвейг Вступление на престол. Без надписи "U. LÜNEB"
Средняя цена 2200 $
Продажи
3 287
Аверс
Реверс
5 марок 1915 A Брауншвейг Вступление на престол. Надпись "U. LÜNEB"
Средняя цена 530 $
Продажи
3 514
Аверс
Реверс
3 марки 1915 A Брауншвейг Вступление на престол. Надпись "U. LÜNEB"
Средняя цена 190 $
Продажи
4 731
Аверс
Реверс
3 марки 1915 A Брауншвейг Вступление на престол. Без надписи "U. LÜNEB"
Средняя цена 2000 $
Продажи
2 382

Монеты Мекленбурга

Аверс
Реверс
5 марок 1915 A Мекленбург-Шверин Столетие
Средняя цена 600 $
Продажи
3 543
Аверс
Реверс
3 марки 1915 A Мекленбург-Шверин Столетие
Средняя цена 210 $
Продажи
3 700
Аверс
Реверс
3 марки 1915 A Пробные Мекленбург-Шверин Столетие
Средняя цена
Продажи
0 1

Монеты Пруссии

Аверс
Реверс
20 марок 1915 A Пруссия
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 222
Аверс
Реверс
3 марки 1915 A Пруссия Мансфельд
Средняя цена 640 $
Продажи
3 1274
Аверс
Реверс
3 марки 1915 Пруссия Мансфельд. Пробные
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 5

Монеты Саксен-Веймар-Эйзенаха

Аверс
Реверс
3 марки 1915 A Саксен-Веймар-Эйзенах Столетие
Средняя цена 180 $
Продажи
4 776

Монеты Саксен-Мейнинген

Аверс
Реверс
3 марки 1915 D Саксен-Мейнинген Даты жизни
Средняя цена 240 $
Продажи
1 703
Аверс
Реверс
2 марки 1915 D Саксен-Мейнинген Даты жизни
Средняя цена 270 $
Продажи
2 628
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск