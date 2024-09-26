Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Монеты Германии 1915 года
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5 марок 1915 A Брауншвейг Вступление на престол. Без надписи "U. LÜNEB"
Средняя цена 2200 $
Продажи
3 287
5 марок 1915 A Брауншвейг Вступление на престол. Надпись "U. LÜNEB"
Средняя цена 530 $
Продажи
3 514
3 марки 1915 A Брауншвейг Вступление на престол. Надпись "U. LÜNEB"
Средняя цена 190 $
Продажи
4 731
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