Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1915 года J "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,285,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1915
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1915 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 62451 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 10 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 11 мая 2023
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность PF67 NGC
Цена
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