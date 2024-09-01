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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1915 года J "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1915 года J "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1915 года J "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,285,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1915
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1915 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 62451 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 10 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1915 J на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC PL
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 196 EUR
Германия 1/2 марки 1915 J на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1915 J на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
274 $
Цена в валюте аукциона 261 EUR
Германия 1/2 марки 1915 J на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1915 J на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1915 J на аукционе Heritage - May 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 мая 2023
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1915 J на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1915 J на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1915 J на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1915 J на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1/2 марки 1915 J на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1915 J на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1915 J на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность PROOF
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Германия 1/2 марки 1915 J на аукционе Heritage - September 11, 2018
Германия 1/2 марки 1915 J на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF67 NGC
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Германия 1/2 марки 1915 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
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Германия 1/2 марки 1915 J на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность PROOF
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Германия 1/2 марки 1915 J на аукционе Heritage - April 14, 2015
Германия 1/2 марки 1915 J на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность PF67 NGC
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Германия 1/2 марки 1915 J на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность PROOF
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Германия 1/2 марки 1915 J на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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