Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1915 года E "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 288,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1915
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1915 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1779 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 625 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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