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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1915 года D "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1915 года D "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1915 года D "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,516,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1915
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1915 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2491 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 400 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 5 пфеннигов 1915 D на аукционе Stephen Album - November 28, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Германия 5 пфеннигов 1915 D на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
393 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Германия 5 пфеннигов 1915 D на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1915 D на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 пфеннигов 1915 D на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 пфеннигов 1915 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1915 D на аукционе WAG - September 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2015
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1915 D на аукционе Künker - June 22, 2004
Продавец Künker
Дата 22 июня 2004
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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