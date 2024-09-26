Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1915 года D "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,516,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1915
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1915 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2491 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 400 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stephen Album (1)
- WAG (1)
Продавец Stephen Album
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 6 сентября 2015
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?
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