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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1904-1916 года "Тип 1904-1916". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 2 пфеннига 1904-1916 года "Тип 1904-1916" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1904-1916 года "Тип 1904-1916" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1904-1916
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1904-1916 года. Смещение штемпеля. Это медная монета периода Германской империи

Сохранность
  • Все фирмы
  • Möller (1)
  • Teutoburger (2)
Германия 2 пфеннига 1904-1916 на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
Германия 2 пфеннига 1904-1916 на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
Германия 2 пфеннига 1904-1916 на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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