Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1904-1916 года "Тип 1904-1916". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1904-1916
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1904-1916 года. Смещение штемпеля. Это медная монета периода Германской империи
Сохранность
- Все фирмы
- Möller (1)
- Teutoburger (2)
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