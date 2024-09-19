5 марок 1915 года A "Брауншвейг". Вступление на престол. Без надписи "U. LÜNEB" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1915 года "Брауншвейг" со знаком A. Вступление на престол. Без надписи "U. LÜNEB". Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30036 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8100 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

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