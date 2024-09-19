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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1915 года A "Брауншвейг". Вступление на престол. Без надписи "U. LÜNEB" (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Вступление на престол. Без надписи "U. LÜNEB"

Аверс монеты - 5 марок 1915 года A "Брауншвейг" Вступление на престол Без надписи "U. LÜNEB" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1915 года A "Брауншвейг" Вступление на престол Без надписи "U. LÜNEB" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,400

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1915
  • Правитель Эрнст Август (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (287) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1915 года "Брауншвейг" со знаком A. Вступление на престол. Без надписи "U. LÜNEB". Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30036 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8100 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1935 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
3212 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность PF63 NGC
Цена
Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность UNC
К аукциону
Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону
Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1915 "Брауншвейг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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