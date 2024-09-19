Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1915 года A "Брауншвейг". Вступление на престол. Без надписи "U. LÜNEB" (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Вступление на престол. Без надписи "U. LÜNEB"
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,400
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1915
- Правитель Эрнст Август (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (287) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1915 года "Брауншвейг" со знаком A. Вступление на престол. Без надписи "U. LÜNEB". Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30036 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8100 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PF64 NGC
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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