Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1915 года "Пруссия". Мансфельд. Пробные (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Мансфельд. Пробные
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 16,67 гр
- Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
- Диаметр 33 мм
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 3 марки
- Год 1915
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1915 года "Пруссия". Мансфельд. Пробные. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1419 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 16500 EUR. Торги состоялись 24 июня 2019.
Сохранность
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- Künker (4)
- London Coin Galleries (1)
Продавец London Coin Galleries
Дата 1 ноября 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
1958 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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