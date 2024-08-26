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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1915 года "Пруссия". Мансфельд. Пробные (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Мансфельд. Пробные

Аверс монеты - 3 марки 1915 года "Пруссия" Мансфельд Пробные - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 3 марки 1915 года "Пруссия" Мансфельд Пробные - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 16,67 гр
  • Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
  • Диаметр 33 мм

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 3 марки
  • Год 1915
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1915 года "Пруссия". Мансфельд. Пробные. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1419 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 16500 EUR. Торги состоялись 24 июня 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (4)
  • London Coin Galleries (1)
Германия 3 марки 1915 "Пруссия" на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU
Цена
18789 $
Цена в валюте аукциона 16500 EUR
Германия 3 марки 1915 "Пруссия" на аукционе London Coin Galleries - November 1, 2016
Продавец London Coin Galleries
Дата 1 ноября 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
1958 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Германия 3 марки 1915 "Пруссия" на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 3 марки 1915 "Пруссия" на аукционе Künker - February 1, 2006
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 3 марки 1915 "Пруссия" на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 марки 1915 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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