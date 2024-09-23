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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1915-1922 года. Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1915-1922 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1915-1922 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Железо

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1915-1922
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1915-1922 года. Смещение штемпеля. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1589 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 320 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • Gärtner (1)
  • Künker (1)
  • Niemczyk (1)
  • Teutoburger (9)
  • Via (1)
  • WAG (1)
Германия 5 пфеннигов 1915-1922 на аукционе Gärtner - June 11, 2024
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 пфеннигов 1915-1922 на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1915-1922 на аукционе Via - July 8, 2022
Продавец Via
Дата 8 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1915-1922 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 5 пфеннигов 1915-1922 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Германия 5 пфеннигов 1915-1922 на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Германия 5 пфеннигов 1915-1922 на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1915-1922 на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1915-1922 на аукционе Teutoburger - September 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1915-1922 на аукционе WAG - March 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1915-1922 на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1915-1922 на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1915-1922 на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 5 пфеннигов 1915-1922 на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1915-1922 на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
Германия 5 пфеннигов 1915-1922 на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1915-1922 на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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