Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1915-1922 года. Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Железо
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1915-1922
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1915-1922 года. Смещение штемпеля. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1589 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 320 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
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- Busso Peus (2)
- Gärtner (1)
- Künker (1)
- Niemczyk (1)
- Teutoburger (9)
- Via (1)
- WAG (1)
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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