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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1915 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1915 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1915 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 363,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1915
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1915 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2210 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 пфеннигов 1915 G на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1915 G на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Германия 10 пфеннигов 1915 G на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 10 пфеннигов 1915 G на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1915 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1915 G на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Германия 10 пфеннигов 1915 G на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1915 G на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1915 G на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность PF61 CAMEO ANACS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1915 G на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1915 G на аукционе Gärtner - February 15, 2022
Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1915 G на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1915 G на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1915 G на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF
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Германия 10 пфеннигов 1915 G на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
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Германия 10 пфеннигов 1915 G на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1915 G на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1915 G на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1915 G на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1915 G на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1915 G на аукционе WAG - February 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1915 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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