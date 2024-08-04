Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1915 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 363,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1915
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1915 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2210 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность PF61 CAMEO ANACS
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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