Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1915 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1915 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 969 проданному на аукционе Pesek Auctions за 1 EUR. Торги состоялись 17 апреля 2023.
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