Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1915 года F "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1915 года F "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1915 года F "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,309,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1915
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1915 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1295 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 525 EUR. Торги состоялись 10 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • BAC (4)
  • COINSNET (1)
  • Heritage (2)
  • MUNZE (3)
  • Schulman (1)
  • Stary Sklep (1)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • WAG (1)
  • Wójcicki (1)
Германия 1/2 марки 1915 F на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Германия 1/2 марки 1915 F на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 216 USD
Германия 1/2 марки 1915 F на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 1/2 марки 1915 F на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1915 F на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Германия 1/2 марки 1915 F на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1915 F на аукционе Tauler & Fau - October 3, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1915 F на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Германия 1/2 марки 1915 F на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Продавец MUNZE
Дата 30 мая 2023
Сохранность MS67 CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1915 F на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1915 F на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Германия 1/2 марки 1915 F на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS67 CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1915 F на аукционе Schulman - July 28, 2022
Продавец Schulman
Дата 28 июля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
Германия 1/2 марки 1915 F на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1915 F на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1915 F на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1915 F на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Германия 1/2 марки 1915 F на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1915 F на аукционе BAC - July 21, 2021
Продавец BAC
Дата 21 июля 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1915 F на аукционе Heritage - September 30, 2018
Германия 1/2 марки 1915 F на аукционе Heritage - September 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1915 F на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Германия 1/2 марки 1915 F на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1915 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 1/2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск