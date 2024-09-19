Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1915 года F "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: BAC Numismatics
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,309,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1915
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1915 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1295 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 525 EUR. Торги состоялись 10 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 216 USD
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 30 мая 2023
Сохранность MS67 CGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS67 CGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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