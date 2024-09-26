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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1905-1919 года "Тип 1905-1919". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 1/2 марки 1905-1919 года "Тип 1905-1919" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1905-1919 года "Тип 1905-1919" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1905-1919
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1905-1919 года. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1297 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 495 EUR. Торги состоялись 12 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Teutoburger (2)
Германия 1/2 марки 1905-1919 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 1/2 марки 1905-1919 на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 1/2 марки 1905-1919 на аукционе Heritage - April 10, 2017
Германия 1/2 марки 1905-1919 на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Германия 1/2 марки 1905-1919 на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1905-1919 на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1905-1919 на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1905-1919 на аукционе Felzmann - November 6, 2013
Продавец Felzmann
Дата 6 ноября 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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