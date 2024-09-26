Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1905-1919 года "Тип 1905-1919". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1905-1919
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1905-1919 года. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1297 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 495 EUR. Торги состоялись 12 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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