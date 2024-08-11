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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1915 года D "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1915 года D "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1915 года D "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,117,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1915
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1915 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 33231 проданному на аукционе Heritage Auctions за 153 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Денга1700 (2)
Германия 1/2 марки 1915 D на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Германия 1/2 марки 1915 D на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 10 USD
Германия 1/2 марки 1915 D на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1/2 марки 1915 D на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1915 D на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1/2 марки 1915 D на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1915 D на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1915 D на аукционе Karamitsos - December 6, 2020
Продавец Karamitsos
Дата 6 декабря 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1915 D на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1915 D на аукционе Coinhouse - September 27, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 27 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1915 D на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1915 D на аукционе Heritage - September 22, 2015
Германия 1/2 марки 1915 D на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1915 D на аукционе HIRSCH - September 24, 2011
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
Где купить?
Германия 1/2 марки 1915 D на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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