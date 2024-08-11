Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1915 года D "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,117,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1915
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1915 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 33231 проданному на аукционе Heritage Auctions за 153 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Денга1700 (2)
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 6 декабря 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 27 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS68 NGC
Цена
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