Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1915 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,041,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1915
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (6)
Цены на аукционах
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