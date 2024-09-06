Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1915 года J "Тип 1915-1922" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 2,51 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,100,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1915
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1915 года со знаком J. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2682 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 180 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Goldberg (1)
- Künker (1)
- Stephen Album (1)
- WAG (1)
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2017
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 пфеннигов 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск