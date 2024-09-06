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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1915 года J "Тип 1915-1922" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1915 года J "Тип 1915-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1915 года J "Тип 1915-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2,51 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,100,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1915
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1915 года со знаком J. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2682 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 180 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 пфеннигов 1915 J на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность XF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Германия 5 пфеннигов 1915 J на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Германия 5 пфеннигов 1915 J на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Германия 5 пфеннигов 1915 J на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2017
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1915 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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