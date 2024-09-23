Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1915 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,268,055
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1915
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (222)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1915 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2686 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 6000 EUR. Торги состоялись 8 мая 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
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Дата 25 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
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Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
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Дата 5 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
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Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
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Дата 10 июня 2023
Сохранность PROOF
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Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
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