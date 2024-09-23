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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1915 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1915 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1915 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,268,055

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1915
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (222)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1915 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2686 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 6000 EUR. Торги состоялись 8 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1915 A "Пруссия" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4283 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Германия 20 марок 1915 A "Пруссия" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
3883 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Германия 20 марок 1915 A "Пруссия" на аукционе Münzenonline - April 26, 2024
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1915 A "Пруссия" на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1915 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1915 A "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1915 A "Пруссия" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1915 A "Пруссия" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1915 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1915 A "Пруссия" на аукционе Chaponnière - November 19, 2023
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1915 A "Пруссия" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1915 A "Пруссия" на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1915 A "Пруссия" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1915 A "Пруссия" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1915 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1915 A "Пруссия" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1915 A "Пруссия" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1915 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1915 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1915 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1915 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1915 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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