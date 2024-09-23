20 марок 1915 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1915 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2686 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 6000 EUR. Торги состоялись 8 мая 2023.

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